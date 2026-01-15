Барселона обяви пореден отбор по електронни спортове

Популярни
  • 15 яну 2026 | 18:39
  • 421
  • 1
Барселона официално навлезе в още едно направление по електронни спортове, след като създаде женска VALORANT сцена с новия си състав Barça eSports GC.

Клубът вече има отбори по League of Legends и VALORANT и си поставя за цел класиране за световния турнир Game Changers по-късно тази година.

Барселона влезе в електронните спортове още през 2019 г. с Rocket League, а от 2024 г. се състезава и в Challengers Spain: Rising, където спечели Split 2 и влезе в топ 10 на VCT Ascension EMEA.

Снимка: Барселона

