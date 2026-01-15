ESL обяви покенаните за IEM Рио

Популярни
Контролна среща: Ботев (Пд) - Марица 2:0
IEM се завръща в Рио през 2026 г. след пауза през 2025-а, като турнирът ще се проведе между 13 и 19 април, а плейофите ще бъдат във "Фармаси Арена". От ESL обявиха поканените за шампионата по Counter-Strike отбори.

В надпреварата ще участват 16 отбора, сред които Vitality, FURIA, Falcons, MOUZ, NAVI и Spirit, които ще се борят за дял от наградния фонд от 1 млн. долара и точки за ESL Grand Slam.

Поканените отбори за основния турнир са Vitality, FURIA, Falcons, MOUZ, Natus Vincere, Spirit, G2, Aurora, B8, 3DMAX, Liquid, Passion UA, Legacy, както и два тима от Global квалификациите и един от Americas квалификацията.

В Global Closed Qualifier ще участват PARIVISION, GamerLegion, HEROIC, Gentle Mates, BC.Game, FUT, BetBoom, fnatic, EYEBALLERS, HOTU, 9INE, K27 и още четири отбора от отворените квалификации.

В Americas Closed Qualifier са Imperial, Fluxo, Sharks, BESTIA и още четири тима от отворените квалификации за Северна и Южна Америка.

Снимка: IEM Rio

