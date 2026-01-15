Резултата от НХЛ

В ранните часове на днешния 15-и януари (сряда) се изиграха нови четири мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Ню Джърси Девилс - Сиатъл Кракен 3:2* след продължение - 2:2 (1:1 1:1 1:0) в редовното време, 1:0 в продължението

Бъфало Сейбърс - Филаделфия Флайърс 5:2

Ню Йорк Рейнджърс - Отава Сенатърс 4:8

Лос Анджелис Кингс - Вегас Голдънн Найтс 2:3* след продължение - 2:2 (0:0 0:1 2:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Програмата на Лигата продължава и в утрешния 16-и януари (петък), когато предстои да видим нови 10 мача.