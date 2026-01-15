Следете на живо НБА със Sportal.bg: Седем мача тази нощ

Популярни
  Баскетбол
  15 яну 2026
В ранните часове на 15-и януари (четвъртък) се играят седем нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време.

Преди тяхното начало лидери бяха шампионът Оклахома Сити Тъндър с баланс от 34 победи и 7 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с актив от 28 успеха и 10 поражения (Източна конференция). И двата тима водят убедително, като изглеждат все по-сигурни участници в плейофите. Те обаче нямат срещи тази вечер, но въпреки това гаранцията за качествени сблъсъци остава.

Програмната схема се открива с два мача от 2:00 часа българско време. В единия от тях Индиана Пейсърс приема Торонто Раптърс.

В другия двубой по същото време Филаделфия 76ърс играе срещу Кливланд Кавалиърс.

Час по-късно има още една двойка срещи. В единия мач Ню Орлиънс Пеликанс приема Бруклин Нетс.

По същото време играят също Чикаго Булс и Юта Джаз.

В 4:30 часа е срещата между Далас Маверикс и Денвър Нъгетс.

Половин час по-късно на паркета стъпват Сакраменто Кингс и Ню Йорк Никс.

В 5:30 часа стартира последният сблъсък за тази нощ, който противопоставя ЛА Клипърс и Вашингтон Уизардс.

