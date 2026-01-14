Популярни
Финален спринт донесе победата на Норвегия в дамската щафета, България 16-та

  • 14 яну 2026 | 16:53
  • 229
  • 1
Финален спринт между Марен Киркайде от Норвегия и Лиза Витоци от Италия определи победителят в днешната дамска щафета на 4 по 6 километра от Световната купа по биатлон в Руполдинг (Германия).

Киркайде излезе на втора позиция на финалната права и нейната атака се оказа твърде силна за Витоци, която не може да противодейства на своята съперничка, която донесе първа победа на Норвегия в дамските щафети този сезон. На финала разликата между отборите на Норвегия и Италия беше само 0.9 секунди, а третото място остана за тима на Швеция, който завърши на 3.0 секунди от победителките.

Най-силно на стрелковия рубеж днес се представиха биатлонистките на Чехия, които имаха нужда от само три допълнителни патрона, за да повалят своите 40 мишени, което позволи на чехкините да завършат на петото място за квартета на Франция, който остана четвърти. Победителките от Норвегия завършиха с 0+9, Италия с 0+4, а Швеция с 0+7.

Квартетът на България в състав Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова завърши на 16-то място от 19 щафети. Българките използваха общо осем допълнителни патрона и се опазиха от влизане в наказателната обиколка. На финала те изостанаха с 5:28.6 от победителките и изпревариха с 3.1 състава на Словения.

Световната купа по биатлон в Руполдинг продължава утре в 15:30 часа българско време с мъжката щафета на 4 по 7.5 километра. Следващият старт при дамите ще бъде спринтът на 7.5 километра, който е предвиден за петък отново от 15:30 часа.

Снимки: Gettyimages

