Унион (Берлин) възнагради треньора си с нов договор

Унион (Берлин) удължи договора на треньора си Щефен Баумгарт, обявиха от клуба от Бундеслигата. От "Старото лесничейство" не разкриха продължителността на новия контракт на специалиста.

"Щефен пое отбора в труден период и успя да донесе стабилност и яснота", коментира футболният директор на клуба Хорст Халдт. "Развитието през последните няколко месеца показва, че сме на прав път", сигурен е той.

Weiter an der Seitenlinie:

Der 1. #FCUnion Berlin und Steffen #Baumgart setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Cheftrainer verlängert vorzeitig.



"Für mich war von Anfang an entscheidend, dass wir hier gemeinsam arbeiten, mit Vertrauen und einer klaren Idee von Fußball. Union steht… pic.twitter.com/pCIjh85TY6 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 14, 2026

Баумгарт стана старши треньор на първия отбор преди година, като наследи дългогодишния наставник на тима Урс Фишер. Този сезон Унион спечели 6 от 16 си мача за първенство дотук и е на 9-о място в класирането преди гостуването на Аугсбург в четвъртък.

"Унион държи на постоянството и на стабилността на терена, което оценявам високо. Ние създадохме стабилна основа, на която можем да продължим да градим и да имаме успех", каза Баумгарт.

Следвай ни:

Снимки: Imago