  Унион (Берлин) възнагради треньора си с нов договор

Унион (Берлин) възнагради треньора си с нов договор

  14 яну 2026 | 16:34
  • 314
  • 0
Унион (Берлин) възнагради треньора си с нов договор

Унион (Берлин) удължи договора на треньора си Щефен Баумгарт, обявиха от клуба от Бундеслигата. От "Старото лесничейство" не разкриха продължителността на новия контракт на специалиста.

"Щефен пое отбора в труден период и успя да донесе стабилност и яснота", коментира футболният директор на клуба Хорст Халдт. "Развитието през последните няколко месеца показва, че сме на прав път", сигурен е той.

Баумгарт стана старши треньор на първия отбор преди година, като наследи дългогодишния наставник на тима Урс Фишер. Този сезон Унион спечели 6 от 16 си мача за първенство дотук и е на 9-о място в класирането преди гостуването на Аугсбург в четвъртък.

"Унион държи на постоянството и на стабилността на терена, което оценявам високо. Ние създадохме стабилна основа, на която можем да продължим да градим и да имаме успех", каза Баумгарт.

Снимки: Imago

