Унион (Берлин) възнагради треньора си с нов договор

Унион (Берлин) удължи договора на треньора си Щефен Баумгарт, обявиха от клуба от Бундеслигата. От "Старото лесничейство" не разкриха продължителността на новия контракт на специалиста.
"Щефен пое отбора в труден период и успя да донесе стабилност и яснота", коментира футболният директор на клуба Хорст Халдт. "Развитието през последните няколко месеца показва, че сме на прав път", сигурен е той.
Баумгарт стана старши треньор на първия отбор преди година, като наследи дългогодишния наставник на тима Урс Фишер. Този сезон Унион спечели 6 от 16 си мача за първенство дотук и е на 9-о място в класирането преди гостуването на Аугсбург в четвъртък.
"Унион държи на постоянството и на стабилността на терена, което оценявам високо. Ние създадохме стабилна основа, на която можем да продължим да градим и да имаме успех", каза Баумгарт.
