Новият ски сезон на Витошко лале ще бъде открит в четвъртък с нощно каране

След дълго чакане на подходящи условия една от любимите писти на софиянци отваря врати с първото нощно каране за сезона този четвъртък, 15 януари, когато ще бъде и официалното откриване на писта Витошко лале 1.

За съжаление зимата не започна обещаващо, а необичайно високите температури, силните ветрове и липсата на почти всякакъв снеговалеж забавиха старта на ски сезона над столицата.

За радост на всички любители на зимната планина през последните дни на Витоша имаше обилен снеговалеж, в комбинация с ниски температури, което позволи заснежаването на пистите и поетапното пускане на съоръженията.

В планината тече трескава подготовка, а добрите новини за всички скиори и сноубордисти са, че се задават нови снеговалежи в края на седмицата, което ще подпомогне усилията на оператора на ски зоната за предоставянето на максимално добри условия.

В ски зона Алеко вече работят писти Меча поляна, Учебна и Синя 5 (Помагалски), както и обслужващите ги съоръжения , а съвсем скоро ще отвори и любимата на мнозина писта Витошко лале 1, която и тази година ще предложи дневно и нощно каране.

Към момента условията за зимни спортове са добри, а зоната работи всеки ден от 9:00 до 16:00 часа за дневно каране. От 15 януари всяка седмица от вторник до петък включително ще се провежда и вечерно каране в часовия диапазон от 18:30 до 22:00 часа.

Цените на лифт картите се запазват почти без промяна от миналата година, като се въвежда и нова карта „Витоша 365“, която ще позволява на притежателите си ползване на съоръженията през цялата година.

В следващите дни предстои пускането на още писти и съоръжения, като се очаква съвсем скоро да заработят Витошко лале 2 и горната част на планината, ски зона Ветровала и Витоша сноупарк.

И тази зима в „домашната“ на софиянци планина предстоят множество интересни събития, първото от което е традиционния Витоша Зимен Фест и атрактивния Зимен Байк Дуел на 24 януари. В календара със събитията има състезания по ски алпийски дисциплини, фрийстайл ски и сноуборд международни стартове, Държавно първенство по бордъркрос, както и зрелищната фрийрайд надпревара в дълбокия сняг – Витоша X lines.

Повече информация за всичко, което се случва на Витоша, цени на лифт карти и услуги, отворените в реално време писти и съоръжения, както и актуалната метеорологична обстановка следете на www.vitoshaski.com и профилите на Витоша ски във фейсбук и @vitosha.mountain в инстаграм.