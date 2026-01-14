Популярни
Йохан-Олав Ботн ще пропусне стартовете и в Руполдинг

  • 14 яну 2026 | 13:41
Норвежкият биатлонист Йохан-Олав Ботн ще пропусне състезанията за Световната купа за мъже в Руполдинг, Германия, тази седмица, съобщи норвежката федерация по биатлон.

26-годишният състезател не участва в състезанията в германския Оберхоф миналата седмица поради здравословни причини и загуби лидерството в генералното класиране за сметка на италианеца Томазо Джакомел. Първоначално Ботн беше включен в отбора за събитието в Руполдинг.

„До самия край решението дали ще се състезавам или не беше 50/50. Но основната ми цел от самото начало бяха Олимпийските игри. Опитвам се да се подготвя за тях възможно най-добре“, каза биатлонистът пред телевизия NRK.

Във вторник Ботн и целият норвежки мъжки отбор присъстваха на погребението на Сиверт Гуторм Бакен в Лилехамер. Ботн намери своя приятел и съотборник мъртъв в хотелската си стая в Италия на 23 декември.

Обстоятелствата около смъртта на Бакен, който е носил маска, използвана за тренировки на голяма височина, когато е бил намерен, остават неясни. Очаква се резултатите от аутопсията да бъдат готови до март.

