Тампа Бей пречупи Флорида в дузпите, изравни клубен рекорд

Тампа Бей надделя с 2:1 след изпълнение на дузпи при гостуването на Питсбърг и изравни клубния рекорд с 11-а поредна победа в Националната хокейна лига. Това е най-дългата успешна серия от всички отбори през настоящия сезон, а тимът се изкачи на върха в класирането на Източната конференция с 61 точки.

Андрей Василевски направи 26 спасявания, а Никита Кучеров вкара решаващия наказателен удар. Джей Джей Мозер се разписа в редовното време. За домакините точен беше Евгени Малкин.

Преди това Тампа беше спечелил 11 последователни срещи в периода 29 януари – 17 февруари 2020 година.