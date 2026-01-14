Детройт пропусна шанса да поведе на Изток, Вашингтон със страхотен обрат срещу Монреал

Бостън се наложи с 3:0 над гостуващия Детройт, който остана с 60 точки и пропусна шанса да излезе на върха на Изток. Джереми Суейман отрази 24 шайби и записа първи мач без допуснат гол („шътаут“) през кампанията и общо 17-и в кариерата си.
Павел Заха, Фрейзър Минтън и Марк Кастелик реализираха за домакините, които постигнаха четвърта последователна победа.
Конър МакМайкъл вкара 39 секунди преди края на продължението, а Вашингтон направи обрат от 0:2 до 3:2 срещу гостуващия Монреал. Итън Франк се разписа два пъти за столичани в третия период, след като преди това Джон Андерсън и Брендън Галагър бяха дали добър аванс на канадците. Расмус Сандин записа три асистенции за домакините.