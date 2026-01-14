Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Детройт пропусна шанса да поведе на Изток, Вашингтон със страхотен обрат срещу Монреал

Детройт пропусна шанса да поведе на Изток, Вашингтон със страхотен обрат срещу Монреал

  • 14 яну 2026 | 11:00
  • 182
  • 0
Детройт пропусна шанса да поведе на Изток, Вашингтон със страхотен обрат срещу Монреал

Бостън се наложи с 3:0 над гостуващия Детройт, който остана с 60 точки и пропусна шанса да излезе на върха на Изток. Джереми Суейман отрази 24 шайби и записа първи мач без допуснат гол („шътаут“) през кампанията и общо 17-и в кариерата си.

Павел Заха, Фрейзър Минтън и Марк Кастелик реализираха за домакините, които постигнаха четвърта последователна победа.

Конър МакМайкъл вкара 39 секунди преди края на продължението, а Вашингтон направи обрат от 0:2 до 3:2 срещу гостуващия Монреал. Итън Франк се разписа два пъти за столичани в третия период, след като преди това Джон Андерсън и Брендън Галагър бяха дали добър аванс на канадците. Расмус Сандин записа три асистенции за домакините.

