Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Призив към феновете да напълнят Зимния дворец за мачовете на националния отбор на Световното

Призив към феновете да напълнят Зимния дворец за мачовете на националния отбор на Световното

  • 14 яну 2026 | 10:16
  • 213
  • 0
Призив към феновете да напълнят Зимния дворец за мачовете на националния отбор на Световното

От Българската федерация по хокей на лед призоваха феновете да подкрепят националния отбор и да напълнят Зимния дворец на спорта за мачовете му от Световното първенство за юноши до 20 години Дивизия III, на което София ще бъде домакин от 19 до 25 януари.

Нашите са в група А заедно с отборите на Белгия, Турция, Тайпе, Босна и Херцеговина и Тайланд, а битката ще бъде за първото място и промоция в по-горна дивизия.

"Очакват ни оспорвани двубои, силни емоции и истински спортен дух, а подкрепата от трибуните ще бъде ключова за представянето на нашия национален отбор. Нека напълним Зимния дворец на спорта и заедно да подкрепим България в битката за победа", написаха от БФ Хокей на лед във Фейсбук.

Програма за мачовете на България:

19 януари: България - Белгия от 20:00 часа

20 януари: Тайпе - България от 20:00 часа

22 януари: България - Турция от 20:00 часа

24 януари: Босна и Херцеговина - България от 16:30 часа

35 януари: България - Тайланд от 20:00 часа

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау

Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау

  • 14 яну 2026 | 00:14
  • 3334
  • 1
България спечели четвърта квота в сноуборда за Олимпиадата

България спечели четвърта квота в сноуборда за Олимпиадата

  • 13 яну 2026 | 21:52
  • 2613
  • 1
Невероятно! Александър Кръшняк стигна финала в Световната купа

Невероятно! Александър Кръшняк стигна финала в Световната купа

  • 13 яну 2026 | 20:58
  • 12079
  • 12
Двама българи се класираха за финалите на СК по алпийски сноуборд в Австрия

Двама българи се класираха за финалите на СК по алпийски сноуборд в Австрия

  • 13 яну 2026 | 18:15
  • 1713
  • 0
261% увеличение спрямо обикновен януарски уикенд за Игрите в Милано Кортина 2026

261% увеличение спрямо обикновен януарски уикенд за Игрите в Милано Кортина 2026

  • 13 яну 2026 | 17:46
  • 1247
  • 1
Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

  • 13 яну 2026 | 17:17
  • 2392
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 18241
  • 33
Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 5006
  • 1
Рупанов подписва в Полша до часове

Рупанов подписва в Полша до часове

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 2960
  • 1
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 12905
  • 10
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 7849
  • 4
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 2878
  • 0