Призив към феновете да напълнят Зимния дворец за мачовете на националния отбор на Световното

От Българската федерация по хокей на лед призоваха феновете да подкрепят националния отбор и да напълнят Зимния дворец на спорта за мачовете му от Световното първенство за юноши до 20 години Дивизия III, на което София ще бъде домакин от 19 до 25 януари.

Нашите са в група А заедно с отборите на Белгия, Турция, Тайпе, Босна и Херцеговина и Тайланд, а битката ще бъде за първото място и промоция в по-горна дивизия.

"Очакват ни оспорвани двубои, силни емоции и истински спортен дух, а подкрепата от трибуните ще бъде ключова за представянето на нашия национален отбор. Нека напълним Зимния дворец на спорта и заедно да подкрепим България в битката за победа", написаха от БФ Хокей на лед във Фейсбук.

Програма за мачовете на България:

19 януари: България - Белгия от 20:00 часа

20 януари: Тайпе - България от 20:00 часа

22 януари: България - Турция от 20:00 часа

24 януари: Босна и Херцеговина - България от 16:30 часа

35 януари: България - Тайланд от 20:00 часа