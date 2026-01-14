Популярни
  2. Милано Кортина 2026
  3. Травмата няма да спре олимпийската шампионка Клоуи Ким за Игрите в Милано-Кортина

Травмата няма да спре олимпийската шампионка Клоуи Ким за Игрите в Милано-Кортина

  • 14 яну 2026 | 12:43
  • 184
  • 0
Травмата няма да спре олимпийската шампионка Клоуи Ким за Игрите в Милано-Кортина

Двукратната олимпийска златна медалистка в сноуборда Клоуи Ким заяви, че ще участва на Зимните игри в Милано-Кортина (Италия), въпреки травмата в рамото, която получи по време на тренировка миналата седмица, съобщи „Ройтерс“.

25-годишната състезателка в халфпайпа обясни, че след ядрено-магнитен резонанс е било установено, че е разкъсала лабрум – един от хрущялите в рамото.

„Има два начина да се случи подобна контузия и предполагам, че при мен е по-лекият от двата, така че съм доволна от това. Очевидно съм много разочарована, че няма да мога да карам сноуборд до непосредствено преди Олимпийските игри, след което ще ми бъде по-трудно. Не успях да тренирам толкова, колкото исках, но и това е окей“, каза Ким във видео, което публикува в профила си в Инстаграм.

Тя добави, че е „благодарна, че ще може да участва на Олимпийските игри“.

Клоуи Ким спечели златни медали в Пьончан 2018 и в Пекин 2022. Тази година тя ще се бори за трети пореден триумф в дисциплината халфпайп, като така би станала първата жена, постигнала подобен успех.

Игрите в Италия започват на 6 февруари, а надпреварата в дисциплината с участие на Ким започва пет дни по-късно.

