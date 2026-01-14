Антъни Дейвис се размина с операция

Звездата на Далас Маверикс Антъни Дейвис няма да се нуждае от операция, но ще отсъства близо месец и половина от Националната баскетболна асоциация (НБА).

32-годишният център контузи ръката си при загубата от Юта Джаз миналата седмица, когато се сблъска с Лаури Марканен. Първоначално се очакваше той да получи оперативна намеса, за да бъде решен проблемът в лявата ръка, но според ESPN това няма да бъде наложително. Все пак десеткратният участник в Мача на звездите ще бъде далеч от терена между шест и осем седмици.

От Маверикс подновиха преговорите за трансфер на Антъни Дейвис, след като няколко отбора проявиха интерес към него. Трансферният прозорец в НБА затваря на 5 февруари.

Поредица от травми не позволяват на американеца да бъде редовен участник в двубоите на Далас, откакто пристигна от Лос Анджелис Лейкърс през февруари 2025-а в замяна за Лука Дончич.

През този сезон Дейвис има средно по 20,4 точки и 11,1 борби на мач.

Далас Маверикс е 12-и в Западната конференция с баланс от 15-25.