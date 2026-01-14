Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Майнц 05
  3. Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау

Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау

  • 14 яну 2026 | 00:14
  • 187
  • 0
Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау

Микаела Шифрин спечели нощния слалом във Флахау, 20-и кръг от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Петкратната носителка на Големия кристален глобус водеше след първия манш и завърши с време 1:50.52 минути (56.22 и 54.30 секунди).

30-годишната американка изпревари с 0.41 секунди своята сънародничка Паула Молцан, която остана на втора позиция. Трета се нареди представителката на домакините Катарина Трупе. Тя е на 0.65 секунди зад Шифрин. На четвърто място остана швейцарката Камий Раст.

 Американската състезателка има общо 107 победи за Световната купа, 70 в слалома и подобри двата рекорда, които са нейно притежание. Шифрин вече има 6 победи в 7 слалома през настоящия сезон до момента, постигайки шести успех в участията си във Флахау.

Паула Молцан записа четвъртото си второ място в старт за Световната купа, като се качи на подиума за трети път през кампанията.

В генералното класиране за големия кристален глобус продължава да води Микаела Шифрин с 923 точки, пред Камий Раст със 753 и Паула Молцан с 502. В подреждането в дисциплината слалом убедителна лидерка е Шифрин с 680 точки. Камий Раст е на втората позиция с 412 пункта.

Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените продължава на 17 и 18 януари съответно със спускане и супергигантски слалом в Тарвизио.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Двама българи се класираха за финалите на СК по алпийски сноуборд в Австрия

Двама българи се класираха за финалите на СК по алпийски сноуборд в Австрия

  • 13 яну 2026 | 18:15
  • 1433
  • 0
261% увеличение спрямо обикновен януарски уикенд за Игрите в Милано Кортина 2026

261% увеличение спрямо обикновен януарски уикенд за Игрите в Милано Кортина 2026

  • 13 яну 2026 | 17:46
  • 804
  • 1
Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

Сани Жекова: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето

  • 13 яну 2026 | 17:17
  • 1357
  • 4
Лавина погуби олимпийски медалист в сноуборда

Лавина погуби олимпийски медалист в сноуборда

  • 13 яну 2026 | 16:49
  • 11886
  • 2
Саша Фейгин с 23-ти стартов номер на Европейското

Саша Фейгин с 23-ти стартов номер на Европейското

  • 13 яну 2026 | 16:38
  • 853
  • 0
13 деца от Самоков ще представят България на детско световно първенство по ски бягане

13 деца от Самоков ще представят България на детско световно първенство по ски бягане

  • 13 яну 2026 | 15:30
  • 967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 47299
  • 181
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
  • 2757
  • 8
Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

  • 13 яну 2026 | 21:28
  • 4001
  • 15
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 24816
  • 33
Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

  • 13 яну 2026 | 23:59
  • 5422
  • 43
Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

Ботев сезира БФС за неправомерни разговори от страна на Левски за трансфер на Армстронг Око-Флекс

  • 13 яну 2026 | 10:56
  • 37112
  • 191