Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

  • 14 яну 2026 | 01:33
  • 160
  • 0
Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

Реал Сосиедад елиминира Осасуна на осминафиналите в турнира за Купата на краля след изпълнение на дузпи. "Чури урдин" изоставаше с 0:2 до 17-ата минута, но се добра до равенство с гол в добавеното време. В продълженията Микел Оярсабал пропусна дузпа, но при наказателните удари за определяне на крайния победител домакините показаха по-здрави нерви.

По-рано през сезона Реал Сосиедад спечели визитата си в Памплона с 3:1, но днешният мач беше много по-труден за състава на Пелегрино Матерацо. Йон Монкайола откри за Осасуна в 4-ата минута, а четвърт час по-късно Микел Оярсабал си вкара автогол.

През второто полувреме Реал Сосиедад доминираше и Бенят Туриентес върна едно попадение в 75-ата минута. Изравнителното попадение вкара Игор Субелдия в добавеното време.

Пълният обрат можеше да стане факт в 105-ата минута, но Оярсабал пропусна от бялата точка. Лидерът на домакините не се поколеба отново да изпълни дузпа след края на продълженията и този път беше точен. Фатални за Осасуна се оказаха пропуските на Монкайола и Алехандро Катена.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

Драма със 7 гола прати Атлетик Билбао напред за Купата на краля

  • 14 яну 2026 | 01:08
  • 261
  • 0
Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

Торино изхвърли Рома от Купата на Италия, 16-годишен бележи в дебюта си

  • 14 яну 2026 | 00:56
  • 533
  • 0
Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

  • 14 яну 2026 | 00:45
  • 434
  • 0
Майнц спечели битката на дъното

Майнц спечели битката на дъното

  • 14 яну 2026 | 00:37
  • 351
  • 0
Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

Марсилия направи нещо невиждано от 76 години

  • 14 яну 2026 | 00:26
  • 1300
  • 2
Магическо изпълнение на Гризман зарадва Атлетико на "Риасор"

Магическо изпълнение на Гризман зарадва Атлетико на "Риасор"

  • 13 яну 2026 | 23:59
  • 1120
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

Левски стартира контролите с равенство срещу унгарци

  • 13 яну 2026 | 15:53
  • 47744
  • 187
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
  • 3170
  • 13
Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

  • 14 яну 2026 | 01:58
  • 171
  • 0
Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

Официално: Майкъл Карик ще води Манчестър Юнайтед до края на сезона

  • 13 яну 2026 | 21:28
  • 4459
  • 17
Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

Веласкес отказа да коментира Око-Флекс и заяви: Със сигурност ще привлечем нападател

  • 13 яну 2026 | 16:17
  • 25473
  • 34
Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

Манчестър Сити докосва финала в Купата на лигата, Семеньо с нов гол

  • 13 яну 2026 | 23:59
  • 6647
  • 43