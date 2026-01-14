Реал Сосиедад пречупи Осасуна след дузпи

Реал Сосиедад елиминира Осасуна на осминафиналите в турнира за Купата на краля след изпълнение на дузпи. "Чури урдин" изоставаше с 0:2 до 17-ата минута, но се добра до равенство с гол в добавеното време. В продълженията Микел Оярсабал пропусна дузпа, но при наказателните удари за определяне на крайния победител домакините показаха по-здрави нерви.

По-рано през сезона Реал Сосиедад спечели визитата си в Памплона с 3:1, но днешният мач беше много по-труден за състава на Пелегрино Матерацо. Йон Монкайола откри за Осасуна в 4-ата минута, а четвърт час по-късно Микел Оярсабал си вкара автогол.

През второто полувреме Реал Сосиедад доминираше и Бенят Туриентес върна едно попадение в 75-ата минута. Изравнителното попадение вкара Игор Субелдия в добавеното време.

Пълният обрат можеше да стане факт в 105-ата минута, но Оярсабал пропусна от бялата точка. Лидерът на домакините не се поколеба отново да изпълни дузпа след края на продълженията и този път беше точен. Фатални за Осасуна се оказаха пропуските на Монкайола и Алехандро Катена.