Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

Тампа Бей надделя над домакина Филаделфия с 5:1 и постигна десета поредна победа в Националната хокейна лига.
Никита Кучеров, Брендън Хейгъл и Джейк Генцел завършиха с по гол и асистенция, а Лайтнинг изравни втората най-добра успешна серия в клубната си история.
Вилям Ниландер реализира 61 секунди преди края на продължението, а Торонто спечели с 4:3 в залата на лидера в Лигата Колорадо. Ниландер добави и асистенция, Остън Матюс също се отличи с попадение и асистенция, а канадците записаха десети пореден мач с точка. Вратарят Джоузеф Уол допринесе с 31 спасявания.
Кейл Макар и Мартин Нечас се отчетоха с по гол и асистенция, а Нейт МакКинън регистрира три асистенции, но Колорадо прекъсна серия от 17 поредни домакински победи, която започна на 23 октомври миналата година. Тимът остава убедителен водач в класирането със 74 точки, с 11 повече от втория Далас, който спечели с 3:1 в залата на Лос Анджелис Кингс.