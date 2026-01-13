Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

Тампа Бей надделя над домакина Филаделфия с 5:1 и постигна десета поредна победа в Националната хокейна лига.

Никита Кучеров, Брендън Хейгъл и Джейк Генцел завършиха с по гол и асистенция, а Лайтнинг изравни втората най-добра успешна серия в клубната си история.

We 💙 Nikita Kucherov pic.twitter.com/VTzob9lnPh — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) December 31, 2025

Вилям Ниландер реализира 61 секунди преди края на продължението, а Торонто спечели с 4:3 в залата на лидера в Лигата Колорадо. Ниландер добави и асистенция, Остън Матюс също се отличи с попадение и асистенция, а канадците записаха десети пореден мач с точка. Вратарят Джоузеф Уол допринесе с 31 спасявания.

THE @MAPLELEAFS FANS GO WILD AS WILLIAM NYLANDER WINS IT IN @ENERGIZER OVERTIME 🍁 pic.twitter.com/sHZeYQd3wF — NHL (@NHL) January 13, 2026

Кейл Макар и Мартин Нечас се отчетоха с по гол и асистенция, а Нейт МакКинън регистрира три асистенции, но Колорадо прекъсна серия от 17 поредни домакински победи, която започна на 23 октомври миналата година. Тимът остава убедителен водач в класирането със 74 точки, с 11 повече от втория Далас, който спечели с 3:1 в залата на Лос Анджелис Кингс.