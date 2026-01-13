Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

  • 13 яну 2026 | 09:14
  • 314
  • 0
Тампа Бей с десета поредна победа, Торонто удари лидера в НХЛ Колорадо

Тампа Бей надделя над домакина Филаделфия с 5:1 и постигна десета поредна победа в Националната хокейна лига.

Никита Кучеров, Брендън Хейгъл и Джейк Генцел завършиха с по гол и асистенция, а Лайтнинг изравни втората най-добра успешна серия в клубната си история.

Вилям Ниландер реализира 61 секунди преди края на продължението, а Торонто спечели с 4:3 в залата на лидера в Лигата Колорадо. Ниландер добави и асистенция, Остън Матюс също се отличи с попадение и асистенция, а канадците записаха десети пореден мач с точка. Вратарят Джоузеф Уол допринесе с 31 спасявания.

Кейл Макар и Мартин Нечас се отчетоха с по гол и асистенция, а Нейт МакКинън регистрира три асистенции, но Колорадо прекъсна серия от 17 поредни домакински победи, която започна на 23 октомври миналата година. Тимът остава убедителен водач в класирането със 74 точки, с 11 повече от втория Далас, който спечели с 3:1 в залата на Лос Анджелис Кингс.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

Швейцария обяви плана на кандидатурата за Зимната Олимпиада през 2038 година

  • 12 яну 2026 | 16:34
  • 787
  • 0
МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

МОК отхвърли призивите за отстраняване на САЩ от Олимпийските игри в Милано заради конфликта с Венецуела

  • 12 яну 2026 | 15:38
  • 1302
  • 0
Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

Александър Овечкин достигна границата от 20 гола в 21-ви сезон в НХЛ

  • 12 яну 2026 | 10:30
  • 984
  • 2
Банско приема най-важния старт в сноуборда

Банско приема най-важния старт в сноуборда

  • 12 яну 2026 | 10:19
  • 3814
  • 3
България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

България отново с танцова двойка на световно, 16 медала за наши фигуристи на Sofia Trophy 2026

  • 12 яну 2026 | 09:07
  • 789
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 яну 2026 | 06:49
  • 3796
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 7726
  • 9
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 30385
  • 42
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 7490
  • 2
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 33152
  • 28
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 25830
  • 8
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 31913
  • 10