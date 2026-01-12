Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Революционна методика за подготовка на деца в хандбала

Революционна методика за подготовка на деца в хандбала

  • 12 яну 2026 | 17:21
  • 151
  • 0
Революционна методика за подготовка на деца в хандбала

В процес на печат е книга, която ще даде на специалистите възможност да се запознаят с уникална нова методика в подготовката на деца от най-ранна възраст в хандбала. Разработката е дългогодишно дело на доцент Илия Върбанов, който е преминал през всички стъпала в този спорт. Доцент Върбанов е насочил своя труд към хандбала в детските градини. Всъщност у нас развитието на спортни способности в предучилищна възраст през годините е по-скоро тема табу. Говорим за масовост и държавна политика. Разбира се има изключения, като много често говорим и за липса за адекватна материална база в детските градини.

„Умни и здрави деца с хандбалната игра“ обаче ни предлага съвсем различен поглед. Става дума за новаторска методика със стратегия в бъдещето. В този труд изключително значение има Ситуационната подготовка, която е предпоставка за ранно антиципационно разпознаване или разчитане (антиципация) на игровата ситуация. Именно това е основният резерв за бъдещото развитие и ефективност на играта. Въвеждането на Ситуационната подготовка в ранна възраст е необходимост за формиране на основите цели като изграждане на положително отношение към спорта и развитие на комплексни двигателни умения в условията на радостна, неструктурирана игра. „Умни и здрави деца с хандбалната игра“ определя като фокус на ранната подготовка антиципация на траекторията, посоката на движение и намерението на партньора/съперника, осъществена чрез прости игрови задачи (ситуационно ориентирана игра).

В същото време чрез игри, базирани на сътрудничество и споделен успех, се изгражда нормативно поведение и емоционален контрол, което противодейства на превръщането на победата в единствена ценност. Затова хандбалната игра, адаптирана за предучилищна възраст, е много повече от спорт – тя е иновативен педагогически инструмент, който полага здрави основи за бъдещото комплексно и здравословно развитие на децата.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Пловдив бе домакин на втория кръг от Купа България на рапира

Пловдив бе домакин на втория кръг от Купа България на рапира

  • 12 яну 2026 | 10:10
  • 342
  • 0
Пето място за Йоана Илиева в Тунис

Пето място за Йоана Илиева в Тунис

  • 12 яну 2026 | 01:58
  • 848
  • 1
Антоанета Стефанова завърши десета зае на европейското по ускорен шахмат

Антоанета Стефанова завърши десета зае на европейското по ускорен шахмат

  • 11 яну 2026 | 19:58
  • 761
  • 1
Стартира регистрацията за Antea Run 2026

Стартира регистрацията за Antea Run 2026

  • 11 яну 2026 | 19:04
  • 711
  • 0
България не успя да се класира за същинските квалификации за Евро 2028 след втора загуба от Турция

България не успя да се класира за същинските квалификации за Евро 2028 след втора загуба от Турция

  • 11 яну 2026 | 16:54
  • 12474
  • 1
Близо 300 състезатели ще участват на държавното първенство по спортна стрелба в София

Близо 300 състезатели ще участват на държавното първенство по спортна стрелба в София

  • 11 яну 2026 | 15:10
  • 1750
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 5141
  • 4
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 8459
  • 8
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 31016
  • 121
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 13889
  • 10
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 6531
  • 16
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 6887
  • 8