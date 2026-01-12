Революционна методика за подготовка на деца в хандбала

В процес на печат е книга, която ще даде на специалистите възможност да се запознаят с уникална нова методика в подготовката на деца от най-ранна възраст в хандбала. Разработката е дългогодишно дело на доцент Илия Върбанов, който е преминал през всички стъпала в този спорт. Доцент Върбанов е насочил своя труд към хандбала в детските градини. Всъщност у нас развитието на спортни способности в предучилищна възраст през годините е по-скоро тема табу. Говорим за масовост и държавна политика. Разбира се има изключения, като много често говорим и за липса за адекватна материална база в детските градини.

„Умни и здрави деца с хандбалната игра“ обаче ни предлага съвсем различен поглед. Става дума за новаторска методика със стратегия в бъдещето. В този труд изключително значение има Ситуационната подготовка, която е предпоставка за ранно антиципационно разпознаване или разчитане (антиципация) на игровата ситуация. Именно това е основният резерв за бъдещото развитие и ефективност на играта. Въвеждането на Ситуационната подготовка в ранна възраст е необходимост за формиране на основите цели като изграждане на положително отношение към спорта и развитие на комплексни двигателни умения в условията на радостна, неструктурирана игра. „Умни и здрави деца с хандбалната игра“ определя като фокус на ранната подготовка антиципация на траекторията, посоката на движение и намерението на партньора/съперника, осъществена чрез прости игрови задачи (ситуационно ориентирана игра).

В същото време чрез игри, базирани на сътрудничество и споделен успех, се изгражда нормативно поведение и емоционален контрол, което противодейства на превръщането на победата в единствена ценност. Затова хандбалната игра, адаптирана за предучилищна възраст, е много повече от спорт – тя е иновативен педагогически инструмент, който полага здрави основи за бъдещото комплексно и здравословно развитие на децата.