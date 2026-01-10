Малко не достигна на Майнц 05 за първи успех от лятото насам

Последният в класирането Майнц 05 пропусна да запише първа победа в Бундеслигата от дълго време насам, независимо че до 77-ата минута водеше с 2:0 при гостуването си на Унион (Берлин). В оставащия четвърт час домакините успяха да изравнят за крайното 2:2, с което двата тима откриха футболната година в местния елит. Това беше среща от 16-ия кръг, след който Майнц остава на дъното, а столичани са в средата.

Единственият успех на “05” в Бундеслигата е от 20 септември, а сега вторият беше много близо след голове на Надим Амири (30’) и Бенедикт Холербах (69’).

След това обаче двама от резервните футболисти на Унион съумяха да се разпишат - Ву-Йонг Джеонг (77’) и Марин Любичич (86’). И двете попадения дойдоха след асистенции на намиращия се в силна форма Дерик Кьон.