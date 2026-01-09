Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  3. Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Анталия

Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Анталия

  • 9 яну 2026 | 15:10
Янаки Милев ще играе за титлата на двойки в Анталия

Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под номер 2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) победиха третите в схемата Душан Обрадович (Сърбия) и Михай Разван Маринеску (Румъния) с 6:3, 6:3 за час на корта.

Двамата направиха три пробива в първия сет и един във втория, с което стигнаха до крайния успех.

За трофея Милев и Попович ще играят утре срещу победителите от двубоя между номер 1 Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) и номер 4 Аксел Аморос и Алекс Пухолрас (Испания).

Милев има пет титли на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис ITF, а за последно триумфира в Сарагоса (Испания) в началото на месец октомври миналата година.

