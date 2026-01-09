Сабаленка спечели повторение на финала на Australian Open

Водачката в световната ранглиста при жените Арина Сабаленка (Беларус) се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Бризбейн (Австралия) от сериите WTA 500 с награден фонд 1,69 милиона долара.

В повторение на сблъсъка от финала на Откритото първенство на Австралия Сабаленка този път победи американката Мадисън Кийс с 6:3, 6:3 за час и 30 минути игра.

Поставената под номер 1 тенисистка записа пет поредни пробива срещу петата в схемата Кийс в хода на двубоя, след като навакса пасив от 2:3 до 6:3 в първия сет и въпреки допуснатия пробив в първия гейм на втората част, направи серия от три успешни гейма до 3:1 в своя полза. Съперничките си размениха по един пробив за 5:2, а представителката на Беларус приключи срещата при втория си мачбол.

„Супер щастлива съм, че преминах през този труден мач. Честно казано, спомних си за Откритото първенство на Австралия миналата година. Загубих срещу нея, а разбира се, това беше голяма мотивация да изляза на корта и да спечеля. Но винаги гледам на следващия мач просто като на нов двубой срещу нова противничка. Това е моят подход“, коментира защитаващата титлата си Арина Сабаленка, цитирана от агенция AП.

Тя ще се изправи на полуфиналите срещу 11-ата поставена чехкиня Каролани Мухова, която отстрани Елена Рибакина от Казахстан с 6:2, 2:6, 6:4, прекъсвайки серията от 13 победи на третата в схемата състезателка.

Мухова има предимство в директните мачове срещу победителката от „Уимбълдън“ през 2022 година Рибакина, която победи Сабаленка, за да спечели финалите на УТА през ноември, а има и по-добро съотношение в двубоите с водачката в схемата - три победи и една загуба.

„Няма значение дали аз съм тази, която води в директните срещи или съм тази, която изостава – не ме интересува“, заяви по този повод Сабаленка, добавяйки, че концентрацията ѝ е върху контролирането на емоциите, които понякога са я измъчвали.

„В миналото можех да загубя мач, защото бях толкова разочарована. Сега просто се опитвам да продължа напред с мисълта: „Добре, както и да е“. Това е моят начин на мислене в днешно време и чувствам, че ми се получава добре“, обясни още тя.

В другия полуфинал ще се срещнат номер 4 в схемата Джесика Пегула (САЩ) и 16-ата поставена украинка Марта Костюк.

Пегула се справи с десетата в схемата рускиня Людмила Самсонова с 6:3, 7:6(3), докато Костюк елиминира със 7:6(7), 6:3 шестата поставена Мира Андреева от Русия.

Снимки: Imago