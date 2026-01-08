Крузейро готви най-големия трансфер в историята на Южна Америка

Крузейро е готов да заложи всичко на трансферния пазар с ясната цел да финализира най-скъпия трансфер в историята на южноамериканския футбол. Клубът от Бело Оризонте е засилил преговорите със Зенит (Санкт Петербург) за подписа на бразилския полузащитник Жерсон Сантос, който се е превърнал в основна цел в спортното планиране на отбора за сезон 2026.

Предложението, изпратено от Крузейро, е на стойност около 27 милиона евро като твърда сума, като бонусите могат да увеличат общата стойност на операцията до близо 30 милиона евро. Това би поставило евентуалния трансфер над всеки друг в историята на бразилския пазар. За да се разбере мащабът на тази инвестиция, трябва да се отбележи, че досега най-голямата покупка на клуба беше тази на полузащитника Уолъс за около 8 милиона евро, а най-скъпият трансфер в бразилската Серия "А" до момента беше привличането на Витор Роке от Палмейрас за 26 милиона евро.

Самият 28-годишен играч е проявил интерес да се завърне в бразилския футбол след двата си престоя във Фламенго и настоящия си договор със Зенит. Преговорите обаче не са били лесни. Според специализираното издание за Крузейро, Central da Taca, Зенит е отхвърлил първоначалните оферти и поддържа високи финансови очаквания, докато бразилският клуб е трябвало да коригира предложението си няколко пъти с търпение и стратегия.

Този опит за привличането на Жерсон представлява не само безпрецедентен финансов удар за Крузейро, но и декларация за спортни амбиции с оглед на Копа Либертадорес и бразилското първенство. Евентуалното пристигане на полузащитника, известен със своята техника и опит както в Бразилия, така и в Европа, ще бъде прието като символ на мощ на трансферния пазар и сериозен тласък в борбата за титли.

Снимки: Gettyimages