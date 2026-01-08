Популярни
  Sportal.bg
  Нигерия
  3. Осимен и останалите от Нигерия заплашиха с бойкот на четвъртфинала

Осимен и останалите от Нигерия заплашиха с бойкот на четвъртфинала

  • 8 яну 2026 | 16:31
  • 254
  • 0

В очакване на договорените премии преди турнира футболистите на Нигерия заплашиха с бойкот тренировката на отбора днес и дори придвижването до Маракеш за четвъртфинала срещу Алжир с събота за Купата на африканските нации, пише вестник "Екип".

Новината бе съобщена от журналиста Олувашина Океледжи, който е и кореспондент на “Би Би Си”. Играчите са заплашили също, че няма да пътуват от Фес за Маракеш два дни преди мача. Премиите са изискани от Виктор Осимен, Адемола Луукман и компания заради трите победи в групата срещу Танзания (2:1), Тунис (3:2) и Уганда (3:1), както и убедителния успех над Мозамбик (4:0) на осминафиналите.

Нигерия е финалист от последното издание на КАН през 2024, когато загуби в мача за титлата от домакина Кот д'Ивоар с 1:2, припомня БТА.

Ситуацията се повтаря, тъй като играчите на Нигерия вече са бойкотирали тренировка през ноември 2025 два дни преди полуфиналния бараж срещу Габон за класиране на Световното първенство. Тогава те успяха да получат договорените суми.

