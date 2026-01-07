Аталанта тресна Болоня с два гола на македонец и ги изпревари в класирането

Аталанта надделя с 2:0 в гостуването си на Болоня в един от най-интересните сблъсъци на 19-ия кръг. И двете попадения бяха дело на Никола Кръстович (37’, 60’). Двата тима изиграха атрактивен сблъсък, в който не липсваха голови положения и пред двете врати.

Първата по-интересна ситуация дойде в 18-ата минута, когато Тайс Далинга стреля опасно след центриране, но не уцели рамката на вратата. в Последваха още някои интересни ситуации, за да се стигне до 37-ата минута, когато добра размяна на подавания отдясно доведе до хубав пас в зле подредената отбрана на “хрътките”, от което се възползва Кръстович и с едно движение откри резултата.

След почивката футболистите на Винченцо Италиано опитаха да вдигнат оборотите, а на терена се появи и Чиро Имобиле в опит да се засили офанзивната мощ на тима. Именно в този момент обаче отново Кръстович пое една топка, макар и малко нескопосано успя да напредне и да стреля с левия крак, реализирайки второто си попадение в двубоя. До края на срещата играчите на Болоня отново опитаха да атакуват по-масирано, но рядко успяваха да стигат до чисти голови ситуации. Най-доброто положение се откри пред Джон Роу, който стреля опасно, но ударът му бе спасен.

С този успех Аталанта изпревари именно Болоня и се настани на седмото място в класирането. От своя страна момчетата на Винченцо Италиано са една позиция по-назад с 26 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages