Монтана се раздели с пети играч

Монтана разтрогна по взаимно съгласие договора си със защитника Никола Борисов. Ден след като започна подготовка с отбора 25-годишният футболист си взе довиждане със своите съотборници.

"Пожелаваме успех на Борисов и му благодарим за досегашната ни съвместна работа“, заявиха от клуба.

Борисов е петият футболист, който си тръгва от стадион „Огоста“. Преди него с новака в efbet лига се разделиха други двама защитници Мартин Михайлов и Давид Маленбана, халфът Илиас Илиадис, а вратарят Юлиян Весков бе преотстъпен на Спортист (Своге).