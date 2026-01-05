Малена Замфирова: Елате да ни гледате в Банско

Най-голямата надежда на България в женския алпийски сноуборд Малена Замфирова и останалите национални състезатели тренират здраво по пистите в Банско. Малена е част от олимпийската делегация на България за игрите Милано – Кортина, които започват след месец, но преди това тя ще участва в няколко старта за Световната купа. Първо има гигантски слалом в Швейцария, а след това и слалом в Австрия.

Малена обаче призова всички фенове на зимните спортове да бъдат на Бъндеришка поляна на 17 и 18 януари, когато Банско ще бъде домакин на последния кръг в СК преди олимпийските игри.