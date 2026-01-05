Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Монтана стартира с четирима нови, Каската болен

Монтана стартира с четирима нови, Каската болен

  • 5 яну 2026 | 17:10
  • 769
  • 0
Монтана стартира с четирима нови, Каската болен

Монтана започна подготовка с 23 футболисти, от които четирима нови. Защитникът Ивайло Марков идва от Варта (Познан), а халфовете Георги Търтов и Ангелос Цингарас от Пирин Благоевград и италианския Беневенто. Четвъртият нов е нападател, казва се Кинтли Матю, той е на 19 години, по народност е нигериец, но няма издадена работна виза и на този етап само ще тренира с отбора.

Кристофър Ачемпонг трябва да се присъедини утре, а Филип Ежике е чакан на "Огоста" в сряда. Владислав Цеков - Каската е болен, а голмайсторът на монтанци Борис Димитров тренира с ЦСКА 1948, който държи правата му. Монтана се раздели със защитниците Мартин МихайловДавид Малембана и Илиас Илиадис, а вратарят Юлиян Весков е преотстъпен на Спортист (Своге). Пред разтрогване на договорите са още Никола Борисов и Ариан Мършуля.

Преди първата тренировка президентът на клуба Румен Панайотов представи екипа на новия гръцки наставник на новака в efbet лига Акис Вавалис. Сънародникът му Димитриус Мурас ще отговаря за физическото състояние на футболистите, Дилян Иванов - Дидо е другият му помощник, а Димитър Атанасовски е треньор на вратарите.

