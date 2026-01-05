Популярни
Отново проблеми за крило на ЛА Клипърс

  • 5 яну 2026 | 16:49
  • 127
  • 0
Отново проблеми за крило на ЛА Клипърс

Крилото на Лос Анджелис Клипърс Дерик Джоунс няма да играе поне шест седмици, тъй като има навяхване на медиалната колатерална връзка в дясното коляно, съобщиха от клуба.

28-годишният баскетболист се завърна в игра само преди седмица, след като повече от месец лекуваше абсолютно същата травма. Още по-любопитното, че контузията му отново е в дясното коляно, като и двете травми бяха получени в двубоите с Бостън Селтикс, след като играчи на "Келтите" падаха върху краката му.

През този сезон Джоунс има показатели от 10,4 точки, 2,6 борби и 1,2 асистенции средно на мач. Лос Анджелис Клипърс е на 12-о място в класирането в Западната конференция на НБА с 12 победи и 22 загуби, но тимът спечели шест от последните си седем срещи.

Снимки: Imago

