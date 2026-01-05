Това беше най-добрият Интер през сезона, доволен е легендата Бергоми

Легендата на италианския футбол и бивш играч на Интер Джузепе Бергоми изрази задоволството си от представянето на миланския тим срещу Болоня, но не пропусна да отбележи и един слабост. В неделя вечер отборът на Кристиан Киву спечели с 3:1 и е лидер в Серия “А”.

“Смятам, че това беше най-добрият Интер за сезона - заяви Бергоми в ефира на “Скай Спорт”. - Отборът е в отлична физическа форма и подходи агресивно към мача. Ако трябва да намерим недостатък, това е фактът, че тимът отправи двадесет удара към вратата, но вкара само три гола. Дори през отличното първо полувреме, изпълнено с високо темпо и преса, те реализираха само веднъж.”

Въпреки това бившият защитник похвали цялостното представяне на „нерадзурите“: „Отборът отново показа, че е силен при статични положения и изигра страхотен мач.“