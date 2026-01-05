Созопол започва днес (програмата за контролите)

Днес едноименния тим на Созопол дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Сборът е в 14:00 часа. 20 футболисти очаква треньора Петър Кюмюрджиев. Целият процес ще се проведе на местната база. В хода му, отбора ще играе приятелски срещи. Допълнително ще уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяването на първенството, Созопол излиза срещу Загорец (Нова Загора) в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за контролите:

10 януари: Созопол - Българово (Българово)

17 януари: Созопол - Черноморец (Бургас)

24 януари: Созопол – Нефтохимик (Бургас)

31 януари: Созопол – Димитровград

7 февруари, купа АФЛ: Созопол – Загорец (Нова Загора)