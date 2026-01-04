Мениджърът на Монако защити треньора Поконьоли:

Генералният мениджър на Монако Тиаго Скуро говори за бъдещето на старши треньора на отбора Себастиан Поконьоли след поражението на отбора в мача срещу Лион с 1:3 от 17-ия кръг на френското първенство.

„За мен това дори не стои под въпрос. Като се има предвид играта на отбора и какво прави Себастиан в ситуация, в която много играчи са на разположение и той трябва активно да използва млади играчи, а също и фактът, че отборът е станал по-организиран и създава много положения, изглеждаме по-конкурентоспособни. Особено като се има предвид, че напоследък получихме много червени картони – и то за решения, които отново повдигат съмнителни въпроси. Въпреки всичко това, все още сме в борбата за Купата на Франция и Шампионската лига, въпреки че, разбира се, все още имаме много работа за вършене и много подобрения за постигане през 2026 г. Изобщо не съжалявам за решението да сменя треньора; това беше правилният ход за промяна на динамиката на отбора, а Себастиан е правилният човек за работата в Монако“, каза Скуро на официалния уебсайт на клуба.

Монако претърпя шестата си загуба в последните си седем мача от Лига 1. Поконьоли замени Ади Хютер като старши треньор на френския клуб през октомври 2025 г.

Alors que Sébastien Pocognoli présente un bilan décevant à la tête de l'AS Monaco, Thiago Scuro, son directeur général, assure qu'il ne regrette pas de lui avoir confié l'équipe. Et que son avenir n'est pas un sujet.



