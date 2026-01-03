Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетик Билбао
  3. Осасуна и Атлетик Билбао разделиха точките

Осасуна и Атлетик Билбао разделиха точките

  • 3 яну 2026 | 19:30
  • 231
  • 0

Осасуна и Атлетик Билбао не успяха да се победят и завършиха 1:1 в мач от 18-тия кръг на Ла Лига. Домакините и баските общо-взето си разделиха по едно полувреме и равният резултат бе логичен.

Така Осасуна продължава да е в средата на таблицата, но не чак толкова далеч от опасната зона на временната 12-а позиция. Атлетик Билбао пък записа трети пореден мач без успех и участникът в Шампионската лига е едва на 8-о място, далеч от топ 4.

Осасуна започна по-добре двубоя и можеше да открие в 19-ата минута, но вратарят на Атлетик Унай Симон спаси удара на Йон Монкайола. Испанският национален страж обаче не реагира толкова добре петнадесетина минути по-късно, когато допусна да бъде изненадан от красив пряк свободен удар на Рубен Гарсия - 1:0 за памплонци. Малко след това Горка Гурусета можеше бързо да изравни, но вратарят на Осасуна Серхио Ерера внимаваше и спаси.

През втората част баските се поактивизираха, но дълго време се затрудняваха да създават опасни ситуации. Напротив, в 70-ата минута Осасуна можеше да удвои аванса си, но далечният шут на Лукас Торо нацели страничната греда на гостите. Само две минути по-късно Атлетик успя да изравни. Отличен пас на резервата Роберт Наваро намери Гурусета, който този път не сгреши и отбеляза за 1:1. След това сякаш и двата отбора не искаха да рискуват и в крайна сметка поделиха точките.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

Митов не успя да спаси Абърдийн от загуба

  • 3 яну 2026 | 19:39
  • 219
  • 0
Борнемут 1:1 Арсенал, Магаляеш се реваншира и изравни

Борнемут 1:1 Арсенал, Магаляеш се реваншира и изравни

  • 3 яну 2026 | 19:30
  • 1598
  • 3
Брайтън сложи край на негативната серия

Брайтън сложи край на негативната серия

  • 3 яну 2026 | 19:16
  • 437
  • 0
Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

Уулвс сложи край на черната серия и разби Уест Хам за първа победа през сезона

  • 3 яну 2026 | 19:05
  • 657
  • 0
Ювентус 0:1 Лече, гостите поведоха точно преди почивката

Ювентус 0:1 Лече, гостите поведоха точно преди почивката

  • 3 яну 2026 | 19:00
  • 1524
  • 1
Дженоа и Пиза отново останаха без победа

Дженоа и Пиза отново останаха без победа

  • 3 яну 2026 | 18:49
  • 272
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

Скръбна вест! Почина великият Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 12:50
  • 86850
  • 280
Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

Христо Стоичков скърби за Димитър Пенев

  • 3 яну 2026 | 13:14
  • 46377
  • 23
От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

От "Армията": Нека сведем глава за бащата на ЦСКА

  • 3 яну 2026 | 13:32
  • 11578
  • 27
Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

Любо Пенев: Чичо, ти беше моята опора, пример и сила през целия ми път

  • 3 яну 2026 | 16:12
  • 30872
  • 9
Борнемут 1:1 Арсенал, Магаляеш се реваншира и изравни

Борнемут 1:1 Арсенал, Магаляеш се реваншира и изравни

  • 3 яну 2026 | 19:30
  • 1598
  • 3
Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

Академик със страхотен обрат срещу Черно море Тича в Пловдив

  • 3 яну 2026 | 19:46
  • 3377
  • 3