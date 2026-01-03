Осасуна и Атлетик Билбао разделиха точките

Осасуна и Атлетик Билбао не успяха да се победят и завършиха 1:1 в мач от 18-тия кръг на Ла Лига. Домакините и баските общо-взето си разделиха по едно полувреме и равният резултат бе логичен.

Така Осасуна продължава да е в средата на таблицата, но не чак толкова далеч от опасната зона на временната 12-а позиция. Атлетик Билбао пък записа трети пореден мач без успех и участникът в Шампионската лига е едва на 8-о място, далеч от топ 4.

Осасуна започна по-добре двубоя и можеше да открие в 19-ата минута, но вратарят на Атлетик Унай Симон спаси удара на Йон Монкайола. Испанският национален страж обаче не реагира толкова добре петнадесетина минути по-късно, когато допусна да бъде изненадан от красив пряк свободен удар на Рубен Гарсия - 1:0 за памплонци. Малко след това Горка Гурусета можеше бързо да изравни, но вратарят на Осасуна Серхио Ерера внимаваше и спаси.

През втората част баските се поактивизираха, но дълго време се затрудняваха да създават опасни ситуации. Напротив, в 70-ата минута Осасуна можеше да удвои аванса си, но далечният шут на Лукас Торо нацели страничната греда на гостите. Само две минути по-късно Атлетик успя да изравни. Отличен пас на резервата Роберт Наваро намери Гурусета, който този път не сгреши и отбеляза за 1:1. След това сякаш и двата отбора не искаха да рискуват и в крайна сметка поделиха точките.

Снимки: Imago