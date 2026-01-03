Популярни
  Следете НБА със Sportal.bg: Играят се първите два мача за тази нощ

Следете НБА със Sportal.bg: Играят се първите два мача за тази нощ

  • 3 яну 2026 | 02:28
  • 384
  • 1
Следете НБА със Sportal.bg: Играят се първите два мача за тази нощ

В ранните часове на днешния 3 януари (събота) се играят десет нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди техния старт лидери в двете конференции бяха Оклахома Сити Тъндър с 29 победи и 5 загуби (Запад) и Детройт Пистънс с 25 успеха и 9 поражения (Изток).

Програмната схема стартира в 2:00 часа българско време с двубой между Вашингтон Уизардс и Бруклин Нетс.

Другият двубой по същото време е между Индиана Пейсърс и Сан Антонио Спърс.

Половин час по-късно има още две срещи, като в първата от тях Кливланд Кавалиърс е срещу Денвър Нъгетс.

Междувременно Ню Йорк Никс приема Атланта Хоукс.

От 3:00 часа е следващата група мачове. Там Милуоки Бъкс приема Шарлът Хорнетс.

Ню Орлиънс Пеликанс се изправя срещу Портланд Трейл Блейзърс.

Чикаго Булс домакинства на Орландо Меджик.

Час по-късно Финикс Сънс играе със Сакраменто Кингс.

В 5:00 часа Голдън Стейт Уориърс е домакин на западния лидер Оклахома Сити Тъндър.

Последният мач от програмната схема е от 5:30 часа и той е между отборите на ЛА Лакърс и Мемфис Гризлис.

