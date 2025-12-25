Популярни
6000 евро за бутилка вино: футболист на Атлетико Мадрид празнува като шейх

  • 25 дек 2025 | 14:34
  • 1361
  • 0
Футболистът на Атлетико Мадрид Маркос Йоренте привлече вниманието с пищното си коледно празненство, което сподели със своите последователи в Инстаграм. Вечерта, белязана от лукс и висша кулинария, включваше колекционерски вина на стойност хиляди евро и меню, създадено от шеф-готвача Никола Сомоса, което впечатли звездата на „дюшекчиите“.

Менюто представляваше истински парад от деликатеси: кралски рак, варени бели скариди, червени скариди, приготвени по три начина, ястие със змиорки, миди на скара, грах на скара, хамон Joselito с черен трюфел, галисийски миди в сос тосазу с хайвер, омар на скара, калкан „ал пил пил“, телешки стек „чулета“ на робата и за десерт – занаятчийски панетоне.

Вината също не останаха незабелязани. Сред тях се откроиха Pommard Poisot 2023 и Chambertin-Clos de Bèze Grand Cru 2018, като последното е с приблизителна цена от 6000 евро на бутилка – лукс, който перфектно допълваше всяко ястие и с който Йоренте не пропусна да се похвали в социалните мрежи.

Произхождащо от Бургундия, Франция, Chambertin-Clos de Bèze е едно от най-желаните вина в света. Произведено от сорта Пино Ноар от лозята в Gevrey-Chambertin, това Grand Cru се отличава със своята комплексност, елегантност и потенциал за отлежаване. Наситените му аромати на червени плодове, подправки и земни нотки го превръщат в идеален спътник на изискани ястия като тези, сервирани на вечерята на Йоренте – от скаридите и омара до телешкия стек на робата, информира “Ас”.

