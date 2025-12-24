Популярни
Признай си за серийни убийства и ще те заведем на ЦСКА - Левски 2:7

  24 дек 2025 | 10:19
  • 1045
  • 0
Признай си за серийни убийства и ще те заведем на ЦСКА - Левски 2:7

Жоро Павето - един от най-известните серийни убийци в България от времето на социализма - всъщност е образ на фалшива история “за пред хората” и неочаквано свързан с едно от най-емблематичните вечни дербита ЦСКА - Левски 2:7.

Левски си припомни: 52 години от 7:2
Левски си припомни: 52 години от 7:2

На 17 ноември 1968 година Левски побеждава ЦСКА Червено знаме с този незабравим резултат. Оказва се, че набеденият за Жоро Павето затворник е бил “подкупен” да си признае за неизвършените престъпления именно с наградата да гледа дербито на живо от трибуните. Впоследствие въпросният човек е станал свидетел на футболна история и вечен фолклорен момент за “сините” привърженици.

За този невероятен етюд от криминалната история на България в социалистическия режим разказва д-р Стефан Иванов в подкаста “Това научих днес”:

Пената заговори за 2:7 и добави: В последните години има един обикновен Левски
Пената заговори за 2:7 и добави: В последните години има един обикновен Левски

“Имаме няколко серийни и масови убийци в България от онова време (социалистическия режим, бел. ред.), за които не се е знаело. Пускали са се някакви залъгалки като историята за Жоро Павето. Фалшива и лъжлива история - днес службите го наричат “контролиран теч на информация”.

Хванат е грешният човек - и по мнението на психолози криминалисти, и по мнение на неговите съселяни. Не знам дали знаете, но той си е жив и здрав и сега. Глухоням човек с нисък праг на съпротивителност.

Връзката с Левски - ЦСКА се случва случайно. Той е бил голям фен на Левски и те в процеса, докато го кандърдисват да си признае, му казват, че за “награда” ще го заведат да гледа следващия мач Левски - ЦСКА.

Той си признава - дали е само заради мача - не знам. Но е факт, че следващият мач Левски - ЦСКА е точно онзи 7:2. Както се казва, лежал е, но поне е видял каквото трябва човекът”, обобщава Иванов в подкаста “Това научих днес”.

