Гатузо: Не трябва да се отчайваме при първата трудност

Селекционерът на италианския национален отбор Дженаро Гатузо коментира предстоящите плейофи за класиране на Световното първенство, като подчерта, че в съвременния футбол лесни мачове не съществуват.

Баражите ще се проведат през март. В първия си двубой Италия ще се изправи срещу Северна Ирландия, а победителят от тази двойка ще срещне Уелс или Босна и Херцеговина.

„Не трябва да повтаряме грешката отпреди четири години със Северна Македония. Съвременният футбол показва, че лесни мачове вече няма и всеки съперник може да ти създаде проблеми. Важно е да умеем да реагираме и да не се отчайваме, ако нещо се обърка. След три месеца ще играем за нещо изключително важно, цялата страна го очаква. Нуждаем се от спокойствие, трябва да подходим с правилната нагласа и с любов към страната, която представляваме, и към тази фланелка. Готови сме за това, което ни предстои“, заяви Гатузо.

„Моята фикс идея е да отидем на Световното първенство, да се върнем там, където бяхме дълги години, дори и като главни действащи лица. Трябва да го искаме на всяка цена и да не се отчайваме при първата трудност. Длъжен съм да живея ден за ден. Вече не съм онзи Гатузо, който виждаше целта и се готвеше само за нея. Сега съм различен човек, върша съвсем друга работа. Трябва да осигуря душевно спокойствие, да правя възможно най-малко грешки и да взимам правилните решения", сподели бившият халф.

„Когато се съберем в Коверчано, ще посветим тези десет дни на възможно най-добрата подготовка. Ще прекарам следващите три месеца в работа, ще посещавам мачове. Ще говоря и с младите играчи. Често се вслушвам в тях, не само във ветераните. Обичам да разговарям с футболистите, правя го често“, каза още Гатузо в интервю за "Vivo Azzurro TV".

Снимки: Gettyimages