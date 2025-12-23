Популярни
Бьорндален похвали норвежки ас в биатлона

  • 23 дек 2025 | 18:26
Норвежкият биатлонист Йохан-Олав Ботн се стреми да следва стъпките на своя сънародник и осемкратен олимпийски шампион Оле Ейнар Бьорндален и ще потърси съвета му за справяне с необичайно медицинско състояние, което споделят.

26-годишният Ботн, който се радва на изключителен сезон за Световната купа и влиза в новата година с жълтата фланелка на лидер в генералното класиране, но често завършва състезанията с големи количества слюнка около устата си, точно както и голямата звезда на световния биатлон Бьорндален.

„Ще приема всяко сравнение с Бьорндален, което мога да получа. Ако това включва лигавенето, ще приема и това“, каза Ботн пред норвежката телевизия NRK. „Хората обикновено не забелязват, че се избърсвам два или три пъти по време на състезанието, но все още изглеждам така, когато пресичам финалната линия. Имам доста обилно отделяне на слюнка. Всъщност исках да попитам Бьорндален за това... Той самият много се бореше със същото, но в крайна сметка го овладя, така че ще го попитам какво е направил“, добави той.

Бьорндален, който спечели 14 олимпийски медала и е наричан „Кралят на биатлона“, е впечатлен от Ботн. „Той използва белите си дробове по абсолютно изключителен начин. Когато е студено, е лесно да се натрупа слуз в устата и белите дробове. Аз самият се борих със същия проблем“, каза Бьорндален.

„Естетически е много грозно, но когато си спортист, имаш една цел - да стигнеш от точка А до точка Б възможно най-бързо. Хубаво е да видиш истински викинг, който наистина се напъва и не се интересува твърде много от естетическата страна. След известно време получаваш упрек, че изглеждаш като малко прасенце“, добави Бьорндален.

Ботн е основен претендент за медал на Олимпийските игри от 6 до 22 февруари, домакинствани от Милано и Кортина д'Ампецо.

Снимки: Imago

