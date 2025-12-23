Испанец ще замени Желко Обрадович начело на Партизан

Испанецът Жоан Пенароя беше назначен за старши треньор на сръбския баскетболен тим Партизан. Бившият наставник на Барселона пристигна снощи в Белград, а назначението му беше обявено официално днес.

„Испанският специалист, роден на 20 април 1969 година, преди това е водил отборите още на Баскония, Валенсия, Манреса, Бургос и Андора.

С тима на Бургос Пенароя печели два пъти Шампионската лига на ФИБА (2020 и 2021), както и Междуконтиненталната купа на ФИБА. Жоан Пенароя ще води първия си мач в петък срещу Макаби Тел Авив в Белград“, уточниха от сръбския клуб.

Пенароя ще наследи на поста Желко Обрадович, който напусна тима в края на ноември.