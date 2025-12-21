Фиорентина се събуди с гръмка победа

Фиорентина стигна до така чаканата първа победа за сезона в Серия А. "Виолетовите" я постигнаха в 16-ия кръг и това стана по убедителен начин. Тимът от Флоренция разби Удинезе с 5:1. Отборът на Паоло Ваноли остана на последно място в класирането, но този успех му дава надежди, че силна пролет може да го остави в елита.

Мачът се разви прекрасно за домакините, тъй като в осмата минута Удинезе остана с човек по-малко. Паризи изведе Мойс Кийн сам срещу Мадука Окойе. Вратарят излезе извън наказателното поле и се сблъска с нападателя, а съдията веднага му показа червен картон. Това развитие промени ситуацията на терена и даде голямо предимство на Фиорентина.

"Виолетовите" започнаха да доминират и да създават положения. В 20-ата минута удар на Гудмундсон срещна гредата, а секунди по-късно Роландо Мандрагора откри резултата. Той получи топката след късо подаване от фал и я прати под стената. Домакините удвоиха преднината си малко преди почивката след великолепно изпълнение на Гудмундсон. Исландецът се завъртя на границата на наказателното поле и с фантастичен изстрел прати топката в мрежата.

Фиорентина стигна до още един гол в добавеното време на първата част. Фаджоли с меко центриране намери оставения непокрит Шер Ндур в наказателното поле и той с глава се разписа. Удинезе опита да промени нещо в началото на втората част и Умар Соле отправи два неточни удара. Гостите обаче допуснаха нов гол в 56-ата минута. Мойс Кийн се разписа от добавка, след като изстрел на Паризи срещна гредата.

Удинезе стигна до почетен гол в 66-ата минута, когато Соле се разписа с прекрасен удар. Домакините бързо отговориха и две минути по-късно Кийн отбеляза втория си гол в мача, а авторът на предишното попадение в мача имаше вина. Соле не прецени едно дълго подаване и пропусна топката, а Кийн я заби в мрежата. Гудмудсон пропусна две отлични възможности да увеличи преднината на Фиорентина, но тимът вече си беше подсигурил успеха и първата победа за сезона в Серия А.

