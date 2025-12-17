Популярни
БФС взе участие в благотворителен мач в подкрепа на деца без родителска грижа

  • 17 дек 2025 | 14:03
  • 380
  • 0
Българският футболен съюз взе участие в Коледен благотворителен мач в подкрепа на деца сираци от 113-то Средно училище „Сава Филаретов“ в София. Събитието се проведе във физкултурния салон на училището и събра известни личности, бивши и сегашни футболисти, както и представители на спортната и образователната общност.     

От името на Българския футболен съюз наградите на участниците бяха връчени от Андон Царев – мениджър „Масов футбол“, който поздрави организаторите и подчерта значението на подобни инициативи за възпитаването на ценности като съпричастност, солидарност и феърплей сред децата и младите хора. В рамките на събитието БФС предостави и подаръци за децата – официални календари за 2026 година на националния отбор, футболни топки и други артикули от футболната централа.

В благотворителната инициатива участие взе и министърът на младежта и спорта Иван Пешев, който подкрепи каузата и засвидетелства ангажираността на институциите към социално значими инициативи, насочени към децата. Събитието имаше за цел не само да събере средства за подкрепа на деца без родителска грижа, но и да даде личен пример за човечност, обединение и коледен дух чрез силата на футбола.

Българският футболен съюз продължава да подкрепя инициативи, които използват спорта като средство за социална отговорност и положителна промяна в обществото.

