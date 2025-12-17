АБСФ проведе общо събрание, ще продължи битката за по-добри условия за спорт в България

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) проведе редовно годишно общо събрание в столичната зала „Триадица“, на което отчете свършеното и набеляза цели за 2026-а година.

Председателят на АБСФ Иван Ценов съобщи, че още в първите си месеци Асоциацията е успяла да извоюва допълнителни 30% за българския спорт. С толкова бе увеличен бюджетът на Министерството на младежта и спорта.

„Асоциацията се бореше за интересите не само за федерациите, които са наши членове, а за всички. След поредица от срещи с политическите партии, както и с министър Иван Пешев, получихме това увеличение, което даде допълнителни възможности“, отбеляза Ценов.

АБСФ апелира да няма забавяне при подписване на договорите на спортните федерации за 2026 г., въпреки че правителството е в оставка. За българския спорт годината започва още от първите дни на януари с наситен спортен календар. АБСФ ще настоява и за по-сериозни финансови корекции в бюджета за 2026 г., когато се стигне до подготовката на новата финансова рамка.

„В последните две години имаме сериозно увеличение на цени на хотели, билети, не само за чужбина, а и в България. Много трудно става изпълнението на международния календар“, отбеляза Георги Аврамчев.

Членовете на Асоциацията ще се борят отново за целите, които заложиха при създаването на организацията - спортът да бъде финансиран с 0,5 от брутния вътрешен продукт, както е в други европейски държави.

Ще продължим нашата битка за нови спортни обекти и зали, в които да може да тренират от деца до национали състезатели, добави вицепрезидентът Слави Бинев. АБСФ отчете, че по темата за спортната инфраструктура не е постигнат напредък, въпреки обещанията за съвместни срещи и решения, съобразени с политиките не само на Министерството на младежта и спорта, но и на други ведомства.

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) беше учредена миналия ноември. Нейната цел е да обедини интересите на българските спортни федерации за по-добро финансиране на българския спорт, модерна инфраструктура, координирани политики в областта на спорта, популяризиране на състезатели, треньори и утвърждаването им като ролеви модели.

АБСФ остава отворена за всички спортни федерации, които отговарят на критериите за членство.