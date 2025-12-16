Популярни
Камелия Игнатова: Администрацията на Българския олимпийски комитет не е спирала работа

  • 16 дек 2025 | 16:54
  • 238
  • 0
Камелия Игнатова: Администрацията на Българския олимпийски комитет не е спирала работа

Бившата националка по художествена гимнастика Камелия Игнатова, която в момента работи в Международния отдел на Българския олимпийски комитет, заяви, че той не е спирал работа, въпреки продължаващите съдебни битки между старото ръководство, представлявано от Стефка Костадинова, и новото начело с Весела Лечева.

"Болно ми е, когато виждам пресконференциите на Алберт Попов и на сноубордистите, в които те изпитват несигурност какво ще се случва с тях по време на Олимпийските игри - че щели да ходят без знаме и без химн и все едно никой не се интересува от тях. Това е абсолютно невярно. У спортистите, които са в последния етап на подготовката си, не трябва да се създава такова усещане на несигурност. Трите федерации - по ски, биатлон и кънки, много добре знаят какво прави Българският олимпийски комитет. Искам това да се знае - Българският олимпийски игри не е спирал да работи", каза тя.

"В темата за управлените на БОК няма да навлизам, защото това не е моя работа. Работата на екипа на БОК, без значение дали той се ръководи от г-жа Стефка Костадинова или г-жа Весела Лечева, продължава", добави тя.

Игнатова каза, че официалната информация, която се праща до БОК, е получавана и от Весела Лечева и генералния секретар Данаил Димов и че в последния месец двамата провеждат редовни срещи с администрацията.

