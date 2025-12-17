Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. ФИФА намали цените на Мондиал 2026

ФИФА намали цените на Мондиал 2026

  • 17 дек 2025 | 02:49
  • 86
  • 0
ФИФА намали цените на Мондиал 2026

ФИФА намали цените на билетите за Световното първенство догодина за организираните най-верни фенове на националните отбори във вторник, след като през миналата седмица избухна протест срещу цените на входните талони, съобщават световните агенции.

Преди няколко дни привържениците научиха, че най-евтините налични билети за двубоя за титлата на Мондиал 2026 през юли в Ню Джърси ще бъдат на цена над 4000 долара. От ФИФА обявиха, че 10 процента от разпределението на билетите за всеки мач, включително и за финала, ще бъде за асоциациите на участващите страни. Цената на тези пропуски ще бъде 60 долара.

Решението е в резултат на поредица от срещи между висши служители в Доха през тази седмица, където се разбра, че федерациите са споделили опасения относно модела на ценообразуване. Съветът на ФИФА се събира отново в Катар в сряда.

Световната футболна централа получи над 20 милиона заявки за входни талони след изтеглянето на жребия за Световния шампионат в Северна Америка на 5 декември.

Цените на билетите за мачовете на Мондиал 2022 в Катар бяха между 70 и 1600 долара.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона се интересува от бренител на Астън Вила

Барселона се интересува от бренител на Астън Вила

  • 17 дек 2025 | 01:41
  • 290
  • 0
Нико Уилямс с турбо придобивка в Марбея

Нико Уилямс с турбо придобивка в Марбея

  • 17 дек 2025 | 01:26
  • 422
  • 0
Купата на Краля се завърна с пет нови мача и една сензация

Купата на Краля се завърна с пет нови мача и една сензация

  • 17 дек 2025 | 00:46
  • 654
  • 0
Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 10918
  • 56
Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 23:56
  • 6024
  • 12
Съдийската комисия: няма грешка на реферите при ситуацията с Винисиус срещу Алавес

Съдийската комисия: няма грешка на реферите при ситуацията с Винисиус срещу Алавес

  • 16 дек 2025 | 22:04
  • 2131
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 10918
  • 56
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 6687
  • 8
Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

Челси си поигра с огъня срещу Кардиф, но златни резерви спасиха лондончани за полуфинал в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 23:56
  • 6024
  • 12
Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 21676
  • 63
И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 12635
  • 22
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 17529
  • 15