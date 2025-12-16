Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Спортни клубове от Добрич ще ползват безвъзмездно зали от спортен комплекс "Простор"

Спортни клубове от Добрич ще ползват безвъзмездно зали от спортен комплекс "Простор"

  • 16 дек 2025 | 14:03
  • 152
  • 0
Общинският съвет на Добрич даде съгласие кмета на Община Добрич да учреди безвъзмездно право на ползване върху части от имоти - публична общинска собственост, на шест спортни клуба.

В докладната записка е посочено, че това се налага, тъй като Министерството на младежта и спорта е публикувало на своята страница Програма за развитие на спортните клубове за 2026 година, като срокът за кандидатстване за финансиране по програмата е до 18 декември, а за да може да кандидатстват клубовете трябва да имат осигурена спортна зала, където да провеждат занятията си.

Заявления за учредяване на безвъзмездно право на ползване са постъпили от шест клуба. Баскетболен клуб Ънстопабъл, баскетболен клуб Добрич-93 и волейболен клуб Добруджа 07 ще могат да ползват спортната зала по волейбол и баскетбол в комплекса, а спортните клубове по лека атлетика Добруджа 99, Добруджа и Добрич - спортната зала по лека атлетика..

Срокът за безвъзмездно ползване на двете зали в комплекс „Простор“ е пет години.

