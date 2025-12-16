Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Везенков преди мача с Валенсия: Необходими са ни всички енергийни резерви, за да успеем

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 608
  • 0
Най-добрият български баскетболист Александър Везенков предупреди за предизвикателството, което очаква гръцкия му клубен тим при домакинството срещу Валенсия тази вечер в Евролигата, като се позова на това колко бързо играе испанския отбор и грешките, които Олимпиакос допусна в предишния си мач срещу Барселона, които не бива да се повтарят.

Везенков също така изпрати послание към феновете да напълнят залата и да подкрепят отбора в стремежа му към победата срещу Валенсия.

„Очаква ни много взискателен двубой. Изправяме се срещу отбор, който играе с голяма енергия. Не ме изненадва, че се намира сред челните позиции в Евролигата. Ще трябва да сме готови на 100% и физически, и психически. Трябва да бъдем напълно концентрирани и са ни необходими всички енергийни резерви, за да успеем“, коментира българският национал пред гръцкото издание Newsit.gr.

За това, което го е впечатлило в състава на Валенсия тази година, Александър Везенков каза: „Това колко бързо играят. Малко са като миналогодишния Париж Баскетбол, но играят по-умно. Играят здраво, така че трябва да се раздадем на 100%.“

Попитан какво трябва да промени Олимпиако, в сравнение с двубоя с Барселона, той отговори: „Всичко. Определено не бива да правим грешки и да им даваме лесни точки. Трябва да покажем здрава защита - нещо, което не демонстрирахме в последните два мача.“

„Чакаме нашите фенове в залата, с тях сме по-силни. Наясно сме, че хората се разочароват и ядосват, когато губим. Знаем, че срещу Барселона огорчихме феновете си. Искаме ги до нас и заедно ще дадем всичко от себе си, за да спечелим мача“, завърши Везенков.

