Георги Иванов взе участие в пленарната сесия на постоянните комисии на ФИФА

  • 16 дек 2025 | 12:09
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе участие в пленарната сесия на постоянните комисии на ФИФА, която се проведе в Катар. Той присъства там в качеството си на член на Комисията за техническо развитие към световната футболна централа.

Срещата в Катар събра представители на ключовите комисии на ФИФА, които изпълняват важна роля в стратегическото планиране и глобалното развитие на футбола. Постоянните комисии функционират като експертни органи, които дават съвети и подпомагат Съвета на ФИФА по разнообразни теми — от техническо развитие и обучение до структурата на футболните програми по целия свят.

Комисията за техническо развитие, в която участва Георги Иванов, е насочена към анализ и развитие на ключови технически аспекти на играта и към подобряване на футболните процеси на всички нива — от детски и младежки програми до елитни национални и клубни структури. Тя подпомага внедряването на иновативни подходи и добри практики за развиване на играта.

Участието на ръководството на БФС в работата на постоянните комисии на ФИФА е от особено значение за България. То гарантира, че българският футбол има глас в дискусиите и решенията, които оформят бъдещето на спорта на глобално ниво. Това включва теми като техническо развитие, футболни стандарти, обучения за треньори и администрация, и други стратегически приоритети, обсъждани от международни експерти.

Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

  • 16 дек 2025 | 00:47
Нападател на Монтана премина успешно през медицинска манипулация

  • 15 дек 2025 | 20:15
Локо (Пловдив) с обръщение към феновете си

  • 15 дек 2025 | 20:04
Феновете на Ботев (Пд) блокираха кръстовището пред "Колежа" в знак на протест срещу забавеното строителство на стадиона

  • 15 дек 2025 | 19:53
Маркус: Трудно е да не мислим за почивните дни, но сме съсредоточени върху последния ни мач

  • 15 дек 2025 | 19:47
Младен Стоев: Не стояхме никак лошо

  • 15 дек 2025 | 19:45
Александър Димитров в "Гостът на Sportal.bg" - гледайте на живо!

  • 16 дек 2025 | 13:00
ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
