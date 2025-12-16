Нъгетс спечелиха трилър срещу Рокетс след продължение

Баскетболистите на Денвър Нъгетс успяха да пречупят съпротивата на Хюстън Рокетс, надделявайки със 128:125 след продължение в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Двубоят беше белязан от впечатляващите изяви на двамата центрове Никола Йокич и Алперен Шенгюн, които записаха трипъл-дабъл.

Сръбската звезда на Нъгетс отново беше лидер на своя отбор, завършвайки мача с 39 точки, 15 борби и 10 асистенции, въпреки че беше отстранен с шесто лично нарушение към края на допълнителните пет минути. Достоен негов съотборник беше Джамал Мъри, който добави 35 точки. Камерън Джонсън и Тим Хардауей Джуниър се отчетоха с по 13 пункта.

С тази победа Денвър подобри актива си до 19-6 и остава на второ място в Западната конференция. Ракетите от своя страна допуснаха седма загуба от началото на кампанията и паднаха до пето място с актив 16-7.

От страна на Хюстън Алперен Шенгюн избухна с с 33 точки, 10 борби и 10 асистенции. Турският център обаче направи фатална грешка в края, тъй като пропусна удар от седем метра за три точки, който можеше да изпрати мача във второ продължение. За Рокетс, Кевин Дюрант допринесе с 25 точки, 7 асистенции и 5 борби.

След мача треньорът на Рокетс Име Удока се оплака от съдийството, наричайки го „едно от най-лошите, които е виждал от дълго време“.