FULL SENSE е новият световен шампион по PUBG

Тайландската организация по електронни спортове FULL SENSE спечели световната титла на PUBG Global Championship 2025 в рамките на фестивала PUBG UNITED 2025.Кулминацията на сезона в PUBG Global Series се проведе в родния регион на FULL SENSE - Тайланд.

We are the Champions of PGC 2025! 🎊



Through pressure, split second decisions, and tough moments, we grew stronger every match 💪🏻🔥 This belongs to the whole team, players, coaches, staff and most importantly, to every fan who supported us.



Thank you for the endless love and… pic.twitter.com/riqaKDAEXG — FULL SENSE (@fullsense_gg) December 14, 2025

Турнирът се състоя в периода 28 ноември до 14 декември 2025 г., а тимът влезе в надпреварата като Wild Card участник. Въпреки това съставът успя да надделее над още 32 отбора и да триумфира с шампионската титла, завоювайки и лъвския пай от наградния фонд на турнира в размер на 1.5 милиона долара.

Снимка: FULL SENSE