  3. FULL SENSE е новият световен шампион по PUBG

  • 15 дек 2025 | 13:17
Тайландската организация по електронни спортове FULL SENSE спечели световната титла на PUBG Global Championship 2025 в рамките на фестивала PUBG UNITED 2025.Кулминацията на сезона в PUBG Global Series се проведе в родния регион на FULL SENSE - Тайланд.

Турнирът се състоя в периода 28 ноември до 14 декември 2025 г., а тимът влезе в надпреварата като Wild Card участник. Въпреки това съставът успя да надделее над още 32 отбора и да триумфира с шампионската титла, завоювайки и лъвския пай от наградния фонд на турнира в размер на 1.5 милиона долара.

Снимка: FULL SENSE

