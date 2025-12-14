Неманя "nexa" Исакович си тръгва от BC.Game

BC.Game се раздели с капитана си Неманя "nexa" Исакович след изтичане на договора му.
Така Александър "s1mple" Косталиев ще има нов лидер в състава, като се очакват сериозни промени и трансфери през 2026 година.
Снимка: HLTV
Thank you, @nexacs— BC Game Esports (@BCGameEsports) December 13, 2025
As Nemanja’s contract comes to an end, we have mutually agreed not to extend it.
Thank you for your time and dedication under the BC Game Esports banner, and we wish you all the best moving forward 💚 pic.twitter.com/tv59HdGF2R
