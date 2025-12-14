Популярни
  Неманя "nexa" Исакович си тръгва от BC.Game

Неманя "nexa" Исакович си тръгва от BC.Game

  • 14 дек 2025 | 10:45
Неманя "nexa" Исакович си тръгва от BC.Game

BC.Game се раздели с капитана си Неманя "nexa" Исакович след изтичане на договора му.

Така Александър "s1mple" Косталиев ще има нов лидер в състава, като се очакват сериозни промени и трансфери през 2026 година.

Снимка: HLTV

