  3. Vitality приключи впечатляващата си година с исторически успех над FaZe на финала на Мейджъра в Будапеща

  • 14 дек 2025 | 23:46
  • 396
  • 2
Отборът на Vitality беше безпощаден срещу FaZe и успя да вдигне трофея от Мейджър турнира по Counter-Strike, който се проведе в унгарската столица Будапеща. Във финала на шампионата, организиран от StarLadder, "пчеличките" пометоха след пълен обрат Фин "karrigan" Андерсен и компания с 3:1 (6-13, 13-3, 13-9, 13-2). По този начин тимът, воден от Дан "apEX" Медасклер, сложи край на една впечатляваща година, в която френският клуб стана шампион на два поредни Мейджъра.

Двубоят започна на Nuke, където FaZe надделя още в първото полувреме и не след дълго съумя да спечели срещата. Последва пълна доминация на Dust 2 и Inferno от страна на Vitality.

Френската организация продължи да пази инерцията си и на последния Overpass, където "жълто-черните" допуснаха да загубят само два рунда, като след прекрасно отиграна ситуация 1 срещу 1 от страна на Дан "apEX" Медасклер, в която той с USP надхитри Давид "frozen" Чернански, Vitality триумфира във финалната схватка.

С победата си "пчеличките" си спечелиха трофея и 500 000 долара, докато FaZe остана със сребърните медали и $170 000. От страна на Vitality ropz записа 60 елиминации, а Матю "ZywOo" Ербо - 58, с което спечели и приза за MVP. При играчите на FaZe Давид "frozen" Чернански съумя да отбележи 53 фрага.

Снимка: StarLadder

