  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. След триумфа в Будапеща ZywOo пожъна още едно голямо отличие

След триумфа в Будапеща ZywOo пожъна още едно голямо отличие

  • 15 дек 2025 | 11:55
  • 117
  • 0
След триумфа в Будапеща ZywOo пожъна още едно голямо отличие

Френската звезда в професионалния Counter-Strike Матьо "ZywOo" Ербо отново влезе в историята на електронните спортове. Този път 25-годишният снайперист завоюва третото си MVP отличие от Мейджър турнир, с което се откъсна еднолично на върха в тази престижна класация.

С триумфа на Vitality на Мейджъра в Будапеща ZywOo изпревари дългогодишния рекордьор Николай "device" Рийдц и затвърди статута си на един от най-великите играчи в историята.

На големия финал французинът записа 58 убийства, като беше елиминиран 39 пъти и завърши серията с рейтинг 1.23.

Той не бе на върха по статистика в срещата, но отново показа постоянство и затвърди свръх успешната година за "пчеличките".

Снимка: HLTV

